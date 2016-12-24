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24 декабря 2016
23 декабря 2016
14:27  24 декабря 2016 10

Канцлер Германии закупился к Рождеству в компании телохранителей

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Меркель приобрела продукты к Рождеству примерно на 100 евроФото: Moritz Hager/Flickr

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили за рождественским шопингом в окружении охраны. Она пришла в один из крупных супермаркетов Берлина по обыкновению со своими пакетами и закупилась примерно на 100 евро.

Как сообщает «Газета.Ru», Меркель приобрела сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты. При этом в списке не оказалось традиционных рождественского гуся, карпа или вина. Примечательно, что канцлера сопровождали трое телохранителей.

Где именно Меркель планирует отметить Рождество, пока неизвестно. Раньше она вместе с супругом часто ездила на курорт в Швейцарии. Но из-за участившихся терактов в Европе ее планы могут измениться.

Сергей Дианов
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