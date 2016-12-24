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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
14:55  24 декабря 2016 7

В Кургане избрали нового лидера «Единой России». ФОТО

Конференция Единой России. Курган, кафеев евгений, лисовский сергей
Сенатора Сергея Лисовского (справа) сменил вице-спикер областной Думы Евгений КафеевФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В курганском региональном отделении «Единой России» избран новый секретарь. Сенатора Сергея Лисовского на этом посту сменил вице-спикер областной Думы Евгений Кафеев, передает корреспондент «URA.Ru».

Региональная конференция проходит с субботу, 24 декабря, в спортивном комплексе имени Горбенко. «Пять лет я возглавлял отделение, я считаю, что наша организация достойно проработала эти пять лет. Надеюсь и уверен, что Евгений Уралович достойно продолжит работу», — отметил Сергей Лисовский, представляя кандидата на свой пост.

В своем выступлении губернатор Алексей Кокорин отметил, что главная задача партии — обеспечить хорошую явку на предстоящих выборах президента. «Чтобы люди не просидели на дачах, огородах и на кухнях, а сходили на избирательные участки и проголосовали», — сказал Кокорин.

Также в ходе конференции был обновлен состав политсовета партии, куда вошли 33 человека. После окончания конференции политсовет на закрытом заседании выберет заместителя секретаря, а также президиум политсовета.

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На конференции присутствовали депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Шишкоедов (слева) и Анатолий Литовченко (справа) Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Татьяна Жаткина
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