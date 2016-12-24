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24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:49  24 декабря 2016 2

Свердловские единороссы обновили состав политсовета. Балыбердин продолжил свой кадровый взлет

Конференция Единой России 28 сентября Пермь, единая россия
Число членов политсовета сократилось со 120 до 90 человекФото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Делегаты конференции свердловского отделения «Единой России» сформировали новый состав политсовета. Его численность сократилась со 120 до 90 человек.

Как пояснил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, в их числе оказались 5 представителей правительства Свердловской области, 12 депутатов Заксобрания и Госдумы, 18 глав муниципалитетов и 40 секретарей местных отделений «Единой России».

Все ключевые свердловские политики сохранили места в политсовете. В частности продолжат в нем работу председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Бюллетень для тайного голосования по избранию политсовета
Фото: Константин Джултаев

Появились в политсовете и новые лица. Наиболее знаковым новичком стал заместитель руководителя Уральского межрегионального совета партии Алексей Балыбердин. Вошел в состав политсовета и Андрей Шумейко — согласованный с федеральным руководством партии кандидат на должность нового главы областного исполкома партии.

Сегодня политсовет соберется на свое первое заседание, на котором будет избран президиум.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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