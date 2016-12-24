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24 декабря 2016
23 декабря 2016
14:59  24 декабря 2016 0

В бывшей воинской части прогремел взрыв. Ранее туда проникли посторонние

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
В результате взрыва есть пострадавшиеФото: Pixabay

На месте бывшей воинской части в Башкирии прогремел взрыв. В результате происшествия есть пострадавшие.

Как сообщает «Газета.Ru», в дежурную часть МЧС в 10:00 по московскому времени поступило сообщение, что на территорию объекта проникли неизвестные, после этого прогремел взрыв.

«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели — шесть человек и 19 единиц техники», — цитирует издание сотрудника МЧС.

В данный момент по поводу инцидента проходит проверка.

Сергей Дианов
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