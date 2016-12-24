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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
17:04  24 декабря 2016 3

Серый кардинал потерял пост в зауральской «Единой России»

Конференция Единой России. Курган, исламов марат
Марат Исламов потерял пост в партииФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Вице-спикер Курганской областной Думы Марат Исламов потерял пост первого заместителя секретаря политсовета регионального отделения «Единой России» в Курганской области. На эту должность были избраны Дмитрий Фролов и Сергей Лисовский.

Всего избрано пять заместителей секретаря. Ими стали сенатор Сергей Лисовский, депутаты областной Думы Марат Исламов и Владимир Остапенко, спикер облдумы Дмитрий Фролов и председатель областного пенсионного фонда Александр Сапожников.

Слухи о предстоящей отставке активного единоросса, которого называли серым кардиналом курганской политики, появились после выборов в сентябре 2016 года. Предполагалось, что это должно стать реакцией на недостаточно высокую явку, которую продемонстрировали зауральские избиратели.

В субботу, 24 декабря, на областной конференции в Кургане единороссы выбрали нового лидера — секретарем политсовета стал Евгений Кафеев. Он сменил на этом посту сенатора Сергея Лисовского.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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