{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
24 декабря 2016
23 декабря 2016
15:23  24 декабря 2016 14

В России хотят создать публичный реестр педофилов

Клипарт. Детское насилие, куклы
Данные о насильниках детей хотят публиковать в одном реестреФото: Анна Майорова © URA.Ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать публичный реестр, в который попадут данные о людях, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — цитирует Кузнецову «Газета.Ru» со ссылкой на НТВ.

Кузнецова также заявила, что, по мнению специалистов, «это самый лучший и эффективный способ» борьбы с педофилами.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров