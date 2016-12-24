21:10 24 декабря 2016 0

Чиновник накричал на девушку и грубо пытался вышвырнуть вон Фото: Pixabay

Сирота пожаловалась на главу района в Свердловской области, который оставил синяк на ее руке. Чиновнику не понравилось, что девушка напомнила ему о его обязанностях. Об этом 24-летняя Анастасия Таякова сама рассказала «URA.Ru»

Скандал случился в Таборах. Анастасия, мать двоих маленьких детей, пришла на прием к главе Виктору Роененко. Девушка воспитывалась в детдоме, но получила жилье совсем недавно, и то после того, как сделать это чиновников обязал суд.

Летом Настя въехала вместе с мужем и детьми в долгожданную квартиру в доме на Карла Маркса. В жилище сразу же обнаружилась масса недочетов, однако всю «прелесть» Анастасия ощутила в последнюю неделю, когда на Урале ударили суровые 40-градусные морозы.

«В квартире вместо батарей работают четыре электрообогревателя, но в доме холодно, температура не достигает 18 градусов тепла, — рассказала „URA.Ru“ Анастасия Таякова. — Возле входной двери образуется наледь, обои на стенах лопнули, да и сами стены пошли трещинами: из ванной комнаты в щель видна кухня!.. Но самая главная беда — не работают системы водоснабжения и канализации. За водой я хожу на колодец, который в 600 метрах от дома, а в туалет мы ходим старый, заброшенный, который в 300 метрах от нас».

1/7 Обои в новой квартире лопнули Фото: Анастасия Таякова

Устав бороться с неустроенностью и разрухой, девушка-сирота отправилась на прием к главе Таборинского района Виктору Роененко. Она попросила его решить хотя бы один, самый острый на сегодняшний день вопрос — с канализацией и водой.

«Просто это необъяснимо: дом новый, я пользуюсь коммуникациями всего ничего, а канализация уже забилась, вода не уходит, — удивляется Настя. — Вот я и надеялась, что глава мне поможет».

Однако чиновник в порога отправил посетительницу в прокуратуру и теплосеть, где ей за деньги могли бы оказать услугу. На возражения девушки Роененко заявил, что ни он, ни администрация района к злополучному дому отношения не имеют. Главу района не смутил тот факт, что на руках у Таяковой имеются документы, где Министерство госимущества Свердловской области передало жилой объект в собственность Таборинскому муниципальному району. Под соглашениями, где говорится, что дом принят принимающей стороной в удовлетворяющем ее состоянии, а также под пунктом, что уточняется, что именно Таборинский муниципалитет несет ответственность за повреждение имущества, стоит личная подпись Роененко.

После долгих препирательств, во время которых сирота просила о помощи, а чиновник раздраженно твердил, что ничего не знает, девушка не выдержала и воскликнула: «Вы не знаете, так, а кто у нас глава?» Реакция Роененко была молниеносной: мужчина в бешенстве схватил Настю за руку и поволок к двери.

«Ты меня еще воспитывать будешь? — кричал чиновник. — Иди в прокуратуру, иди куда хочешь! Мы не строили эти дома, ну-ка иди отсюда, иди-иди!»

В итоге просительница сумела вырваться из рук Роененко, но на коже девушки остался синяк. Насте удалось сделать запись своего разговора с чиновником. Пострадавшая зафиксировала побои в больнице и уже написала заявление в полицию. В ближайшее время Анастасия намерена обратиться в суд и призвать к ответственности главу Таборинского района, поднявшего на нее руку. Также Таякова написала заявление в полицию и отправила обращение к депутату Заксобрания Свердловской области Александру Коркину, у которого попросила поддержки и помощи.

«На днях поступило обращение, я возмущен и шокирован, — подтвердил Александр Коркин. — В понедельник будем отправлять его в областную прокуратуру, я лично позвоню главе Таборинского района. На каком основании он позволяет так себя вести с избирателями? Это была мать двоих детей, одному из которых 7 лет, а другому полгода. Я заметил, что чем дальше от Екатеринбурга район, тем чаще там главы забывают, что полномочиями решать чьи-то судьбы их наделили как раз те самые люди, которых они потом пытаются из кабинета вышвырнуть за шкирку словно дворняжку».

Сам Виктор Роененко факт рукоприкладства отрицает.

«Да вы что, я пальцем никого в жизни не тронул! — уверил «URA.Ru» Виктор Анатольевич. — Какие синяки? Впервые слышу. Была эта девушка, требовала, возмущалась — там что-то с домом, вы должны то, вы должны это. Я, не скрою, маленько на нее прикрикнул — мол, что это ты тут распоясалась? Мы этот дом не строили, нам его передали из области по целевому назначению. Потом у нас разговор перетек в мирное русло, но теперь я понимаю, почему она напоследок мне улыбнулась и сказала: «Мы еще встретимся в прокуратуре».