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24 декабря 2016
23 декабря 2016
16:15  24 декабря 2016 4

Франция может выйти из ЕС, НАТО и еврозоны

Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Французская оппозиция стремится к выходу Франции из ЕСФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступила с идей, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, НАТО и еврозоны. Она также заявила собирается участвовать в президентских выборах, и «фрексит» будет частью ее политики.

«Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», — цитирует «Газета.Ru» Марин Ле Пен со ссылкой на греческие СМИ. Французский политический деятель также предложил покинуть еврозону Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру.

Марин Ле Пен также уверена, что НАТО потеряло свой смысл и Франция покинет организацию в случае победы политика на президентских выборах.

«Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», — сказала Ле Пен.

В 2016 году в Великобритании прошел референдум за выход из Европейского союза. Вопреки ожиданиям экспертов, большинство жителей проголосовали за «брексит» — 51,9%.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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