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24 декабря 2016
23 декабря 2016
17:18  24 декабря 2016 0

Началось строительство моста между Россией и Китаем

Над рекой Амур уже строились мостыФото: Википедия

В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Мост будет проложен через реку Амур в Благовещенском районе. 24 декабря, перед началом строительства, состоялась торжественная церемония с участием губернатора Амурской области Александра Козлова и представителей власти провинции Хэйлунцзян.

По планам мост будет завершен к 2019 году, подготовка к грандиозному проекту заняла более 20 лет. Конструкция соединит два берега, на которых расположены столица Приамурья и китайский город Хэйхэ. Стоимость возведения моста оценивается в 16 миллиардов рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что также в Китае приступили к строительству первой ветки междугороднего метро. Власти Пекина планируют соединить столицу с соседней провинцией Хэбэй.

Евгений Лазарев
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