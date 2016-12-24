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Главные новости Челябинской области
17:41  24 декабря 2016 0

В Челябинской области при пожаре погибла семья с ребенком

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер
К гибели людей могла привести неисправность электропроводкиФото: Карина Ванеш © URA.Ru

В Челябинской области при пожаре погибла семья с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Пожар произошел утром 24 декабря в одном из домов Копейска. Во время тушения спасатели МЧС обнаружили тела мужчины, женщины и 7-летнего ребенка.

«Их гибель не носит криминальный характер», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительному заключению, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, идет доследственная проверка.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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