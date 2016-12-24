Дубровский стал откровенней и рассказал, чего ждет от Деда Мороза

18:08 24 декабря 2016 0

Журналисты отметили, что губернатор все увереннее становится публичным политиком Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с представителями СМИ, состоявшейся 24 декабря, назвал главными событиям года выборы в Госдуму, визиты на Южный Урал руководителей государства и вывод экологических инициатив на федеральный уровень. Журналисты отметили, что глава региона стал откровенней в своих заявлениях, передает корреспондент «URA.Ru».

Выборы в Госдуму Борис Дубровский назвал вызовом. Это были первые выборы, взятые им под свой личный контроль. Несмотря на то, что «Единая Россия» показала не лучшие показатели по спискам, были выиграны сложные одномандатные округа. Впрочем, Дубровский, «ЕР» не упоминал, лишь заметив, что областные власти обеспечили условия для проведения выборов. Что касается визитов, то в Челябинской области дважды побывал премьер-министр Дмитрий Медведев, а в начале декабря приезжал президент РФ Владимир Путин. Внимание со стороны федерального центра Дубровский объяснил особым статусом региона.

«Когда срочно решают, где провести форум „ЕР“ с участием Медведева, а повестка промышленная, то выбирают Магнитогорск. Что касается проведения заседания Совбеза, то опять же выбирают Челябинскую область, ГРЦ имени Макеева в Миассе. У нас производят оружие возмездия и обеспечивают его доставку», — заявил Дубровский. «Глубокую вовлеченность в экологические вопросы», глава региона объяснил тем, что Владимир Путин поддержал инициативы Челябинской области о передачи ряда полномочий в регионы. Эти вопросы будут обсуждаться 27 декабря на заседании Госсовета в Москве, где Дубровский, будучи руководителем рабочей группы, выступит с докладом.

«Да, я не смог сделать за три года Челябинск Екатеринбургом!» Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Журналистов удивила та непосредственность, с которой Дубровский отвечал на некоторые, даже неудобные вопросы. Так, на вопрос, доволен ли губернатор работой мэра Челябинска Евгения Тефтелева, Дубровский ответил довольно жестко, что «Тефтелев уйдет только тогда, когда истечет кредит доверия к нему, а этот кредит еще не истек». При этом губернатор заметил, что ему самому не совсем нравится, как выглядит Челябинск, но он был таким и до прихода Тефтелева.

«Да, Екатеринбург выглядит более выигрышно по сравнению с Челябинском, — признал Дубровский. — Но Екатеринбург стал таким не за три последние года, а за 20 лет». В этом, по словам челябинского губернатора, заслуга свердловского экс-губернатора Эдуарда Росселя. «Складывается впечатление, что те, кто управлял Челябинском, не связывал свою жизнь с этим городом, — заявил Дубровский. — Я свою жизнь с этим городом связываю. Да, я не смог за три года превратить его в Екатеринбург. Но город не стал хуже».

Фамилия предшественника, экс-губернатора Михаила Юревича, ни разу не прозвучала. Но пресса поняла, о ком идет речь, когда Дубровский напомнил, кому принадлежит «Гринфлайт», чьи проблемы приходится решить нынешним властям. А также сообщил, что область все еще платит по кредитам, взятым на строительство дорог при Юревиче. «Не забывайте, — заявил Дубровский, — Я встал во главе области, когда российская экономика стала рушиться. Но мы не рухнули вместе с ней». К числу заслуг региона Дубровский отнес рост производства АПК.

«Мы занимаем второе место по производству мясопродуктов. И каждый раз этот показатель растет. Это здорово, когда металлургическая область имеет такой тренд! На агровыставке в Москве, стою у стенда, чувствую себя молодцом. А все идут мимо, так как не верят, что Южный Урал может быть и аграрным. Приходится ловить за руки руководителей и вести к стенду. И тут же получать федеральную поддержку, — улыбаясь, рассказывал Дубровский. Он также признался, что возлагает большие надежды на производство рыбных продуктов, в регионе с озерами есть все условия. — Покупайте, челябинцы, сковородки. Рыба будет!».

Кто-то из журналистов сравнил события в Копейске, где избранный мэр Валерий Устинов ушел в отставку, не проработав и двух недель после вступления в должность с кинокомедией «Свадьба в Малиновке». Область рассчитывала на победу другого кандидата, и. о. главы Владимира Бисеров. «Опять власть меняется!», — иронизировал журналист. «У нового мэра было все для проведения свадьбы. Гармошка, жених и невеста! Но дети не появились, — жестко пошутил Дубровский. — Будет новый конкурс и будут новые выборы. Мы найдем сильного кандидата, который готов нести ответственность за Копейск».

Губернатор также прокомментировал ситуацию в Миассе, где возник острый конфликт между собранием депутатов и главой Геннадием Васьковым. В Миассе не могут принять бюджет. По словам Дубровского, бюджет принимать надо, депутаты останутся на местах, а «кредит доверия Васькову» пока не исчерпан. Впрочем, губернатор тут же рассказал, что мэр Миасса крайне неудачно выступил в Сколково, где защищал миасский проект. «Подвел он нас!», — развел Дубровский руками.

«Доброго вам Деда-Мороза!» Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Что касается саммита ШОС и БРИКС, то по словам Бориса Дубровского, несмотря на то, что мероприятие согласовано, область должна быть готова бороться за статус до конца. На пресс-конференции губернатор увлеченно говорил об экономике и порой «уходил в сторону». Но очень быстро ориентировался. «Напомните мне вопрос? — ничуть не стесняясь, спрашивал он. — А то я увлекся!». Представители прессы пришли к выводу, что Дубровский все уверенней становится публичным политиком.

«Вы стали злее? — спросил корреспондент „URA.Ru“ у Дубровского. — Вас стали больше бояться. А что вас особенно может вывести из себя?». «Я стал откровенней», — ответил Дубровский, после чего пояснил, что его могут рассердить неисполнение поручений в конкретные сроки, хотя ни одного имени называть не стал.

«Елка, мандарины, семья, шампанское! — ответил Дубровский на вопрос о том, как встретит Новый год, а потом засмеялся. — Пожалуй, что шампанское будет не российское. Я заслужил это перед своим Дедом Морозом. Был хорошим мальчиком!». По итогам пресс-конференции Дубровский пожелал журналистам «доброго Деда Мороза», а тем, кто имеет детей, чтобы дети были «лучше и успешней своих родителей».