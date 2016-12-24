18:55 24 декабря 2016 0

Борис Хохряков вновь возглавил "Единую Россию" в Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Региональное отделение «Единой России» в Югре возглавил Борис Хохряков. Пост первого заместителя секретаря получила глава одноименной фракции в Думе региона Наталья Западнова. Прежний зам лидера единороссов Андрей Филатов вышел из состава президиума. Соответствующее решение было принято в ходе отчетно-выборной конференции. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил источник «URA.Ru» внутри югорского отделения партии.

В президиум политсовета вошли следующие персоналии: спикер парламента Борис Хохряков, губернатор Наталья Комарова, глава фракции Наталья Западнова, депутат Тюменской областной Думы Андрей Моргун, председатель думы Нижневартовска Максим Клец, глава Сургута Вадим Шувалов, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко, экс-мэр Нефтеюганского района Владимир Семенов, глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин руководитель исполкома Александр Зеленский, сенатор Эдуард Исаков, и первый заместитель главы региона Алексей Шипилов.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев несмотря на первоначальную информацию в состав президиума отделения партии не вошел. Помимо Западновой ключевые посты заместителей внутри «Единой России» получили Андрей Моргун, Александр Зеленский, и Василий Филипенко.

Андрей Филатов, который является одним из приближенных к губернатору Комаровой политиков, в разговоре с «URA.Ru» подтвердил информацию о своем уходе с ключевого поста. «Это было мое решение. На сегодняшний день я задействован на основных местах работы — в бюджетном комитете Думы, и в наблюдательном совете авиакомпании „ЮТэйр“, владельцем которой теперь является правительство округа. Не всегда получается успевать все сразу. Я выбрал наиважнейшие для меня направления», — прокомментировал Филатов.

Политический совет также обновился, и был переизбран в составе 45 человек. По неофициальным данным, все перестановки внутри партии были предварительно согласованы с главой уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иваном Квиткой.