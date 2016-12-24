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24 декабря 2016
23 декабря 2016
19:13  24 декабря 2016 0

Умерла стюардесса, выжившая после падения с высоты 10 000 метров во время взрыва самолета

Имя Весны Вулович известно всему мируФото: wikipedia.org

В Белграде умерла стюардесса, сумевшая выжить после падения с высоты 10 тысяч метров во время авиакатастрофы. Сербская обладательница мирового рекорда Весна Вулович скончалась в возрасте 66 лет.

Тело женщины было обнаружено в ее квартире, причины смерти не называются, передают сербские СМИ.

Весна Вулович прославилась на весь мир после крушения самолета, выполнявшего рейс Копенгаген — Загреб в 1972 году. Лайнер взорвался на высоте 10 160 метров. Стюардесса, которой тогда было 23 года, стала единственной выжившей из всех пассажиров и членов экипажа после падения обломков на землю.

Весна получила многочисленные тяжелые переломы и травмы, но проявила такую волю к жизни, что поправилась и встала на ноги. Любопытно, что в том роковом рейсе она оказалась случайно, заменяя коллегу.

Как сообщает «Газета.ру», Книга рекордов Гиннеса провозгласила стюардессу Вулович обладательницей мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

Евгений Лазарев
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