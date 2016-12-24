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24 декабря 2016
23 декабря 2016
19:15  24 декабря 2016 0

Регионы получат 6,4 миллиардов рублей на доплаты к пенсиям

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Пенсионеры в регионах получат доплатыФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Регионы получат 6,4 миллиардов рублей на доплаты к пенсиям. Об этом официально сообщает сайт правительства РФ.

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, в 2017 году между тринадцатью регионами страны будут распределены 6,4 млрд рублей для доплаты к пенсиям.

«Распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей», — цитирует документ «Газета.ру».

Среди тех, кто получит наиболее крупные суммы, называются Якутия (более миллиарда рублей) и Приморский край (около 960 миллионов). При этом Московской области выделяется 1,4 миллиарда рублей.

Евгений Лазарев
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