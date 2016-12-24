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24 декабря 2016
23 декабря 2016
21:28  24 декабря 2016 0

Польша требует у России стенограмму из самолета Качиньского

Польша надеется пролить дополнительный свет на катастрофу с помощью записиФото: Wikipedia

Польша требует у России стенограмму из самолета Качиньского. Польское министерство национальной обороны направило в РФ соответствующий запрос.

Польша требует предоставить стенограммы из самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году.

«Минобороны обратилось к властям России с просьбой немедленно передать Польше записи переговоров в кабине Ту-154», — цитирует обращение «Газета.ру».

Издание сообщает, что во время пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин рассказал о существовании записи переговоров между пилотом и пассажирами. Ранее этот аудиофайл польской стороне не предоставлялся.

В ходе своего выступления Путин сообщил, что из расшифровок переговоров следует, что представитель Качиньского требовал у пилотов посадки самолета и говорил, что не может доложить об отказе.

Евгений Лазарев
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