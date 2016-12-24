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24 декабря 2016
23 декабря 2016
21:51  24 декабря 2016 0

Надежда Савченко назвала преступной нынешнюю власть на Украине

Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущейФото: wikipedia.org

Надежда Савченко назвала преступной нынешнюю власть на Украине. Депутат Верховной Рады заявила, что на Украине нет государственной позиции и сделала вывод, что «народ прав».

Жесткое заявление относительно преступности власти Надежда Савченко сделала в эфире телеканала «112 Украина».

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? — цитирует рассуждения Савченко „Газета.ру“ со ссылкой на украинский канал. — Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?»

В декабре СМИ сообщали, что Надежда Савченко в Минске встретилась с главами ДНР и ЛНР, после чего в правящих кругах Украины разразился скандал. Депутаты Рады критиковали Савченко, сама же она заявила, что на переговорах видела не врагов, а людей, с которыми можно вести диалог.

Позже Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в украинском парламенте, а потом из украинской делегации в ПАСЕ.

Евгений Лазарев
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