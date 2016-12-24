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24 декабря 2016
23 декабря 2016
22:12  24 декабря 2016 0

До Нового года поставок овощей из Турции в Россию не будет

Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., перец, овощи, продукты
Россияне увидят турецкие продукты лишь в 2017 годуФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

До Нового года поставок овощей из Турции в Россию не будет. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Если ранее сообщалось, что частично разрешить поставки овощей из Турции планируется уже на этой неделе, то сейчас глава Россельхознадзора заявил, что в 2016 году снятия ограничений не произойдет.

«Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя», — цитирует слова Данкверта «Газета.ру».

Сергей Данкверт объяснил, что пока Россельхознадзор просто не успел разработать механизм контроля за продукцией совместно с турецкими коллегами. Сейчас составляется список регионов и крупных предприятий Турции, с которых будет снят запрет на поставку овощей, но уже в 2017 году.

Речь идет о ранее установленном запрете импорта турецкого перца, гранатов, баклажанов, салатов, кабачков и тыкв.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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