Администратор Павла Воли объяснил причину отмены концертов

22:18 24 декабря 2016 0

Юморист обещал повеселить уральскую публику в 2017 году Фото: pavelvolya.com

Администратор Павла Воли рассказал «URA.Ru», почему в Екатеринбурге и Тюмени отменили концерт артиста. Коллега юмориста пояснил, что они неделю не могли дозвониться до екатеринбургских организаторов.

Официальный представитель Павла Воли по имени Владимир, не пожелавший назвать своей фамилии, приоткрыл завесу тайны — почему известный комик не приехал на запланированные выступления в Сибирь и на Урал.

«Екатеринбургские организаторы не выполнили ряд договоренностей, условия, — заявил „URA.Ru“ администратор Павла Воли. — У нас уже были куплены авиабилеты, готовы афиши, оформлен тур. Но мы целую неделю не могли дозвониться до организаторов и вчера приняли решение отменить концерт».

Речь идет об организаторах Андрее и Наталье Болотиных и их фирме «BNB PROMOTION». «URA.Ru» также не удалось выйти с ними на связь. Известно, что уже сейчас представители артиста ведут переговоры с другим устроителем концертов, который, возможно, организует гастроли Воли в следующем году.

Ранее Павел Воля на своей странице в «Твиттере» написал: «По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз! Простите, что так получилось».

Правда, пока уральцы и сибиряки обрывают телефоны городских касс, где им затрудняются предоставить информацию о возврате билетов. Кассиры ссылаются на то, что официального распоряжения об отмене концерта не поступало.

В обоих городах нашлись и такие, кто лишь порадовался тому, что Павел Воля не приедет со своим концертом. В ноябре уральцев возмутила шутка юмориста, которую он отпустил во время выступления в Нью-Йорке. Тогда Воля сравнил жителей Екатеринбурга с гопниками.