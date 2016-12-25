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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
10:03  25 декабря 2016 2

Самолет с музыкантами ансамбля имени Александрова пропал по пути в Сирию

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Самолет исчез с радаров через 20 минут после взлетаФото: Анна Майорова © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Самолет Ту-154, летевший из Сочи в город Латакия (Сирия), пропал с радаров. Об его исчезновении стало известно через 20 минут с момента вылета. Воздушное судно принадлежит Министерству обороны России

Как сообщает «Газета.ру», об исчезновении написал ТАСС, в свою очередь ссылающийся на источники в экстренных службах. По предварительным данным, на борту было около ста человек (некоторые СМИ дают цифру в 91 человек). Среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Известно, что самолет взлетел с аэродрома в Москве, а в Сочи садился на дозаправку. О реакции Минобороны пока ничего не известно.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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