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Главные новости Свердловской области
10:39  25 декабря 2016 1

В Екатеринбурге загорелся магазин Fix Price

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Горит магазин товаров по одной цене (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Сразу несколько пожарных частей выехали на тушение магазина Fix Price на улице Хрустальная, 35-А (микрорайон Синие Камни). Здание, где находится популярный торговый центр, загорелось утром в воскресенье, 25 декабря.

«Горят бутики на втором этаже, — сообщил „URA.ru“ источник в экстренных службах города. — Площадь пожара на данный момент 400 квадратных метров».

О других подробностях пожара пока неизвестно.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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