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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
10:55  25 декабря 2016 3

Названо место падения Ту-154, летевшего в Сирию. На борту могли быть Доктор Лиза и журналисты федеральных СМИ

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет упал при маневре над моремФото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Установлено предполагаемое место падения самолета Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию. Самолет упал в Черном море вблизи сочинского побережья во время маневра.

По сообщениям источника «Интерфакса», спасатели обнаружили предполагаемое место падения самолета в акватории близ города Сочи. Также на данный момент известно, что среди 91 человека, находившегося на борту, находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала» и «Звезды». Предполагалось, что музыканты проведут в сирийском городе новогодний концерт. Также на борту могла находиться известный врач, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Журналисты «URA.Ru» пока не смогли дозвониться до Глинки. Ее телефон «недоступен», помощница — не отвечает на звонки.

Как сообщала «Газета.ру», самолет вылетел из Москвы в Латакию, а в Сочи останавливался на дозаправку. По-прежнему неизвестно, что произошло с пассажирами и членами экипажа.

Иван Шумков
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