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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
11:33  25 декабря 2016 0

СМИ опубликовали список членов экипажа Ту-154. Среди пассажиров — глава военной полиции Минобороны

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация, ан12
Самолет упал утром. Вероятнее всего, никто не выжил (архивное фото)Фото: Анастасия Гусарова © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Стало известно, кто находился среди членов экипажа Ту-154, который упал сегодня утром в Черное море около побережья Сочи.

Список опубликовало издание Life.ru. По данным СМИ, среди членов экипажа самолета, принадлежащего Минобороны России, находились: майор Волков (командир воздушного судна), подполковник Ровенский. Также в списке — подполковник Петухов (штурман), капитан Мамонов (штурман), старший лейтенант Парикмахеров (бортинжинер), майор Трегубов (бортинжинер), старший сержант Сушков (бортинжинер), старший лейтенант Суханов (бортпереводчик), подполковник Негруб, майор Долинской. По данным издания, среди летевших на самолете был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский, занимавший свой пост лишь с августа этого года.

В пресс-службе «Первого канала» подтвердили, что среди пассажиров было три журналиста телеканала.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», самолет с 91 человеком на борту упал сегодня утром. Он пропал с радаров через 20 минут после взлета в Сочи, где садился на дозаправку. Самолет летел из Москвы в Латакию (Сирия), на борту был ансамбль имени Александрова. Хор должен был выступить на новогоднем праздновании в сирийском городе. Ранее сообщалось, что среди пассажиров могла быть доктор Лиза.

В настоящее время обнаружено предполагаемое место крушения. Найдены обломки самолета — отколовшиеся шасси. Поиски продолжаются.

Иван Шумков
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