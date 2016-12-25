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21 декабря 2016
11:52  25 декабря 2016 0

В ямальском селе — страшный пожар. Погибло три ребенка

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Загорелся балок - временный дом (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В ямальском селе Антипаюта — страшный пожар. 24 декабря около 6 вечера по местному времени загорелся жилой одноэтажный балок на улице Ленина. Погибло трое детей.

Пожарные прибыли на место уже через 9 минут после вызова. Всего пожар тушили 10 человек и 2 единицы техники. Огонь повредил площадь в 27 квадратных метров. Погибло трое детей 2, 4 и 15 лет, все из одной семьи. Они скончались в больнице. В пресс-службе МВД ЯНАО сообщили, что семья благополучная, на учете не состояла.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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