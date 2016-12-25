12:15 25 декабря 2016 0

Самолет упал, когда совершал маневр (архивное фото) Фото: Pixabay

Стал известен список пассажиров, летевших на Ту-154 из Москвы в Латакию (Сирия). Самолет упал в Черное море уже через 20 минут после взлета из Сочи, где он находился на дозаправке.

Список пассажиров опубликовало издание «Life.Ru». На самолете летели музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить на новогоднем представлении в Сирии, журналисты «Первого», телеканал сообщил об этом в твиттере. Как сообщает «Газета.ру», телеканал «Звезда» подтвердил, что на борту были и сотрудники их издания. Также среди пассажиров был глава военной полиции Минобороны России.

В опубликованном списке нет имени Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Ранее телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на свои источники сообщал, что она могла быть среди пассажиров. По информации, опубликованной «Дни.ру», она, возможно, не прошла предполетный контроль, и поэтому не попала на борт. Отметим, журналисты «URA.Ru» пытались дозвониться до Глинки, но ее телефон выключен. Помощница Доктора Лизы не берет трубку.