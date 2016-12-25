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Главные новости Челябинской области
12:21  25 декабря 2016 0

Трое челябинских детей погибли в пожаре. «Они сами пытались потушить огонь»

Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Дети погибли во время пожара, пытаясь его потушить (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Трое детей сгорели на пожаре в Челябинской области. Об этом «URA.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах.

Частный дом в деревне Михайловка Карталинского района загорелся ночью. Отец семейства в это время был на работе, в жилище находились мать и трое ее дочерей.

«Заметив, что горит веранда, женщина побежала за помощью к соседям, оставив детей внутри, — говорит источник. — Они сами пытались потушить огонь».

К несчастью, пламя мгновенно перекинулось на всю жилую постройку, деревянный дом сгорел дотла. В огне погибли три девочки, которым было полтора года, три и семь лет. На месте трагедии работают спасатели МЧС, полиция и следственный комитет. Экспертам предстоит установить, что стало причиной пожара.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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