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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
12:43  25 декабря 2016 0

Журналист федерального канала опубликовал фото упавшего в Черном море самолета. ФОТО

Снимок сделан за несколько часов до катастрофыФото: фейсбук Евгения Толстого
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Пользователи соцсетей нашли фотографию, предположительно, упавшего Ту-154. Фотография сделана Евгением Толстовым, звукооператором, который был на борту разбившегося самолета.

Фотография сделана около полуночи-часа ночи в подмосковном аэропорту «Чкаловский». Оттуда Ту-154 направился на дозаправку в Сочи, а уже затем должен был лететь в Латакию (Сирия). В настоящий момент близкие и знаковые Евгения выражают соболезнования под фотографией, которую он опубликовал в «Фейсбуке». Отметим, Толстов — журналист НТВ, телеканал уже подтвердил, что на борту было три сотрудника редакции, сообщает «Газета.ру».

На борту были также журналисты «Первого» и «Звезды. Кроме того, среди 92 человек, летевших злополучным рейсом, были также музыканты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы принять участие в новогоднем концерте.

Иван Шумков
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