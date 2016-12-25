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25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
13:07  25 декабря 2016 0

Минобороны опубликовало полный список пассажиров разбившегося Ту-154

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Подробности катастрофы по-прежнему неизвестны (архивное фото)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Министерство обороны опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа Ту-154, разбившегося сегодня утром в Черном море. Всего в списке — 92 имени.

Среди имен — Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Однако «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в окружении Глинки сообщает, что она летела только до Сочи и в Сирию не отправлялась. Была ли она на борту, до сих пор не очень понятно. По данным ТАСС, доктор Лиза говорила, что будет в Латакии, там она планировала посетить больницу Тишрин. Журналисты «URA.Ru» пытаются связаться с ней, но телефону Доктора Лизы отключен, а ее помощница не берет трубку.

Также на борту разбившегося самолета находился полный состав балетной труппы ансамбля имени Александрова, а также художественный руководитель ансамбля песни и пляски Валерий Халилов. Ранее сообщалось, что артисты летели в Сирию, чтобы принять участие в новогоднем представлении.

Полный список опубликован на сайте Минобороны страны.

Как сообщает «Газета.ру», президент России Владимир Путин, которому оперативно сообщили о ЧП через несколько минут после того, как самолет пропал с радаров, находится на постоянной связи с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Официально о погибших пока не заявлено, но по мнению экспертов, маловероятно, что кто-то мог выжить в катастрофе.

Иван Шумков
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