{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости Тюменской области
13:27  25 декабря 2016 0

Главный гаишник Тобольска уволен за то, что прогулял учебу

клипарт, ночная трасса, дпс, гибдд
Тобольская ГИБДД опять осталась без начальникаФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

В Тобольске отправлен в отставку начальник городского отдела ГИБДД. Главный гаишник «духовной столицы» Западной Сибири в пятницу, 23 декабря, был уволен из органов внутренних дел, сообщил источник «URA.Ru», знакомый с ситуацией.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.Ru» заявили, что «начальник тобольского отдела ГИБДД Виктор Китов отстранен от должности по решению аттестационной комиссии». В пресс-службе не подтвердили увольнение Китова из органов внутренних дел.

По данным источников агентства, Китов в сентябре не явился своевременно на учебу в институт повышения квалификации в Тюмени. Именно это дисциплинарное нарушение и стало причиной отставки высокопоставленного гаишника.

Среди версий причин отставки Китова источники в Тобольске называют длительное отсутствие на работе, связанное с употреблением алкоголя. Наталья, жена Виктора Китова, эти версии называет несостоятельными. Наталья Китова заявила «URA.Ru», что полицейский пропустил только первый день учебы, и произошло это по семейным обстоятельствам, связанным с состоянием ее здоровья.

Китова заявила также, что Виктор Китов ни в каком приказе об увольнении пока не расписывался, а в рекомендации аттестационной комиссии была рекомендация о понижении в должности либо увольнении. Никаких упоминаний о негативных основаниях увольнения, по словам Китовой, не было.

Виктор Китов был официально представлен в качестве нового начальника ГИБДД Тобольска 10 сентября 2015 года руководителем областной госавтоинспекции Геннадием Лоточкиным. Сейчас обязанности руководителя тобольской ГИБДД исполняет заместитель начальника Олег Матренинских.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров