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25 декабря 2016
24 декабря 2016
13:47  25 декабря 2016 6

Совет по правам человека простился с Доктором Лизой. «Она сама была чудом»

Доктор Лиза забирает детей из Донбасса, Доктор Лиза
Елизавета Глинка - в списке пассажиров разбившегося Ту-154Фото: Донецкое агентство новостей
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Совет по правам человека при президенте РФ простился с Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Ее имя есть среди тех, кто летел на самолете Ту-154, разбившемся утром в Черном море.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — сообщается в аккаунте СПЧ. Ссылка ведет на текст некролога, но на момент написания заметки сайт Совета недоступен. Скрин текста, тем не менее, выложен пользователями соцсетей. В нем говорится, что Доктор Лиза должна была лететь на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии Визит был запланирован еще осенью.

Официального подтверждения о погибших до сих пор нет
Скрин: соцсети

Отметим, на данный момент до конца не ясно, была ли Глинка на борту самолета. Ее имя есть в списке летевших бортом, об опубликовании этого списка сообщала «Газета.ру». Однако СМИ сообщают, что Доктор Лиза могла сойти в Сочи и не полететь в Сирию. Ее телефон в настоящее время молчит, а помощница не отвечает на звонки.

Иван Шумков
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