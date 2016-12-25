13:47 25 декабря 2016 6

Елизавета Глинка - в списке пассажиров разбившегося Ту-154 Фото: Донецкое агентство новостей

Совет по правам человека при президенте РФ простился с Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Ее имя есть среди тех, кто летел на самолете Ту-154, разбившемся утром в Черном море.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — сообщается в аккаунте СПЧ. Ссылка ведет на текст некролога, но на момент написания заметки сайт Совета недоступен. Скрин текста, тем не менее, выложен пользователями соцсетей. В нем говорится, что Доктор Лиза должна была лететь на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии Визит был запланирован еще осенью.

Официального подтверждения о погибших до сих пор нет Скрин: соцсети

Отметим, на данный момент до конца не ясно, была ли Глинка на борту самолета. Ее имя есть в списке летевших бортом, об опубликовании этого списка сообщала «Газета.ру». Однако СМИ сообщают, что Доктор Лиза могла сойти в Сочи и не полететь в Сирию. Ее телефон в настоящее время молчит, а помощница не отвечает на звонки.