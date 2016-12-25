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25 декабря 2016
24 декабря 2016
14:05  25 декабря 2016 32

«Видимо, это взрыв!» Уралец нашел момент крушения Ту-154 на видео

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Самолет разбился утром (архивное фото)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В соцсетях обсуждают фотографию, найденную пользователями. На ней изображена вспышка, которая может быть моментом взрыва самолета Ту-154, рухнувшим сегодня утром в Черное море.

На фото обратил внимание исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что в самолете произошло ЧП. «Видимо это был взрыв»!» — предполагает он в соцсетях. Фото сделано с камеры наружного наблюдения, установленной на побережье Сочи, откуда открывается вид, предположительно, на акваторию, где упал самолет.

На данный момент одна из версий крушения — возможный теракт. Версия не является приоритетной, большинство опрошенных СМИ экспертов считают, что, скорее всего, причина крушения — в технических неисправностях.

Возможно, светящаяся точка — взрыв Ту-154
Фото: соцсети

Как сообщает «Газета.ру», на данный момент спасатели обнаружили тела семи погибших. Пока неизвестно, кому они принадлежат.

По данным Минобороны России, на самолете летели артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», «Звезды» и НТВ. Среди имен — Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Впрочем, ее нахождение на борту пока не подтверждено окончательно.

Иван Шумков
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