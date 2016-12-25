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25 декабря 2016
24 декабря 2016
14:20  25 декабря 2016 1

Муж Доктора Лизы подтвердил, что она была на упавшем Ту-154

Шеин Олег 2012 год Астрахань, Доктор Лиза
Елизавета Глинка, Доктор Лиза (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, подтвердил, что она была на борту Ту-154, упавшего в Черном море утром. Самолет, на борту которого было 92 человека, направлялся из Сочи в Латакию (Сирия).

О том, что Глинка была на борту упавшего воздушного судна, адвокат и ее супруг Глеб сообщил изданию «Сноб». Ранее СМИ сообщали, что Глинка, также известная как Доктор Лиза, не была на борту.

В настоящее время спасатели обнаружили тела пяти (по другим данным — семи) погибших. Как сообщает «Газета.ру», Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Иван Шумков
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