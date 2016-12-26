В Югре вынесут приговор рецидивисту, чьей жертвой стал депутат

08:23 26 декабря 2016 0

В Урае суд поставит точку в деле о нападении на депутата Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В понедельник, 26 декабря, в Урае должны вынести приговор в отношении Виктора Минина, напавшего летом 2016 года на депутата гордумы Леонарда Насибуллина. Об этом народный избранник рассказал «URA.Ru».

По словам Насибуллина, это уже четвертое заседание суда. Первые три пришлось перенести — Минин не явился в суд, поэтому его вынуждены были объявить в розыск. Сейчас, по данным депутата, Минин находится в ИВС, а на заседание его приведут в наручниках, чтобы не сбежал. Последний раз суд пришлось перенести уже из-за отсутствия адвоката подсудимого.

«В суде сказали, что приговор вынесут быстро. Минин все признал, поэтому не должно быть проблем», — прокомментировал пострадавший Леонард Насибуллин. Нападение на на депутата, напомним, произошло 2 июня. Неизвестный брызнул на улице из баллончика в лицо Насибуллину. Либерал-демократ тогда получил химический ожог кожи головы. Представители других партий заявляли, что Насибуллин, исполнявший в тот момент функции главы фракции ЛДПР в гордуме, сам организовал это нападение и «соколу Жириновского» даже пришлось пройти тест на полиграфе.

Нападавший был задержан в ноябре. Обвинение было предъявлено местному жителю Виктору Минину, который признал вину и даже попросил прощения у своей жертвы. Известно, что Минин уже был ранее пять раз судим.