Катастрофа Ту-154, упавшего в Черном море. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

14:40 25 декабря 2016 52

Катастрофа произошло утром 25 декабря Фото: Pixabay

Около половины шестого утра по московскому времени самолет Ту-154, летевший из Москвы в Сирию, упал в акватории Черного моря. До этого он приземлялся в Сочи для дозаправки. По данным Минобороны, на борту было 92 человека, среди пассажиров — артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», «Звезды» и НТВ. Также в списке есть имя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза.

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21:52 Соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. "По поручению главы государства Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой", — приводит официальное заявление администрации белорусского лидера РИА "Новости", уточняя, что будут ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

21:48 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил помощнику президента Украины Петра Порошенко Юрию Бирюкову, заявившему после крушения самолета Ту-154, что "появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника". "Души этих моральных уродов давно отравлены "боярышником русофобии". Ничего святого", - написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

20:18 В соцсети «ВКонтакте» мошенники пытаются нажиться на крушении самолет Ту-154 Минобороны под Сочи и предлагают скидки на цветы. «В связи с недавней трагедией наши граждане несут огромное количество цветов к зданию репетиционной базы Ансамбля имени Александрова. По причине того, что цветов там уже слишком много, мы берём их именно оттуда, чтобы они не вяли и не пачкались зря. Поэтому, если вы хотите приобрести абсолютно свежие цветы со скидкой 40% для вас и ваших близких, не теряйте такую редкую возможность», — говорят авторы данного предложения, уточняя, что дадут людям 5%-ю скидку за репост с кодовым словом «Ту-154».

20:03 Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман по просьбе журналистов «Московского комсомольца» вспомнил о Лизе Глинке. «Мне много лет довелось заниматься вместе с ней помощью людям в России. Я вручал ей „Серебряного льва“ — это такая народная награда за достойные поступки. Елизавета создала первый хоспис на территории СНГ. Она помогла мне продавить решение губернатора о создании первого хосписа в Свердловской области. Лиза всегда помогала, вплоть до того, что оказывала помощь в тушении лесных пожаров в 2010 году. Я к ней с большим уважением относился, я ее любил, у нее была масса энергии, которой она всегда делилась с людьми. Мы же друзья юности, нам есть о чем поговорить, кроме дел. Я был знаком с ее отцом. Очень геройский мужик, воевавший, веселый. Любил с ним общаться, но он умер не так давно. Я знаком с мужем Лизы, он очень талантливый юрист. Но что я могу ему сейчас сказать? Направлю официальные соболезнования. А как сейчас с ним разговаривать — я не знаю. И уж тем более не знаю, что мог бы сейчас сказать ее детям и внукам», — сказал журналистам градоначальник.

19:40 На ТУ-154, потерпевшем крушение в Черном море, собиралась лететь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако она отложила поездку по причине другой важной командировки. По словам уполномоченного, когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, она должна была лететь вместе с Глинкой, чтобы доставить этот груз. «Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее, — пояснила Москалькова, слова которой приводит РИА „Новости“. — Теперь он не состоится… Но мы навсегда сохраним память о тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии — спасти мир. Спасти людей от зла терроризма и насилия. Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера».

19:14 Родственники жертв крушения Ту-154 начинают прибывать в Сочи. Как сообщает «Газета.ру», в зале прилета родных встретили психологи МЧС и представители властей Сочи, чтобы в сопровождении машин скорой помощи на автобусах доставить в санаторий минобороны. В управлении здравоохранения Сочи сообщили, что в аэропорту находятся более 30 психологов, а медслужбы города переведены в режим повышенной готовности.

19:11 В Екатеринбурге пройдет прощание с журналистами «Первого канала», НТВ и «Звезды». Такую идею местных представителей СМИ поддержали в екатеринбургском Доме журналиста. «В авиакатастрофе погибли наши коллеги. Погибли, по сути, при исполнении служебного долга. Я не знаю, где у нас в Екатеринбурге находятся корпункты. Но у нас, в Екатеринбурге, есть Домжур на Клары Цеткин, 1. Предлагаю завтра тем, у кого есть такое желание, прийти туда с цветами и свечами. Почтить память коллег. Не в какое-то определенное время, а когда сможете — это, все же, не митинг, а именно что в память о погибших коллегах. Александр Левин обещал, что если мы придем — место для возложения будет организовано. И я вот точно приду. А еще — к штабу ЦВО обязательно заеду. Потому что там погибли военные и легендарнейший хор ансамбля им. Александрова. Мацуев правильно сказал — одна из визитных карточек нашей культуры…», — написал журналист Алексей Остапов.

18:54 Тела еще пяти погибших при крушении самолета Ту-154 обнаружены в Черном море. Об этом заявил источник «Интерфакса» в экстренных службах. Таким образом, общее число найденных погибших составляет 12 человек, уточнил собеседник агентства. В эти минуты операция на месте трагедии продолжается.

18:28 Италия выразила России соболезнования в связи с крушением Ту-154. Как сообщает «Газета.ру» Il Messaggero, министр иностранных дел Италии Анжелино Алфано адресовал свои соболезнования близким и родным погибших в авиакатастрофе, отметив, что при крушении самолета над водами Черного моря погибли участники «хора русской армии». «Россия является важным партнером Италии, я выражаю соболезнования нашей страны», — отметил дипломат.

18:23 Сотрудники Федеральной службы безопасности отрабатывают версию теракта при крушении Ту-154 Минобороны в акватории Черного моря, сообщает «Газета.ру». По данным неназываемого источника, ФСБ проводит проверку всех, кто мог приближаться к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере.

17:27 Свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море выразили представители Германии. «Я скорблю о крушении в Черном море российского военного самолета с большим ансамблем на борту. Наше сочувствие семьям и близким жертв этой страшной катастрофы», — говорится в послании министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Дипломат, как сообщает «Газета.ру», выразил надежду на то, что на месте катастрофы могут быть найдены и спасены выжившие.

17:15 Life.ru: Летевший в Сирию самолет минобороны мог быть взорван. «Не хочется об этом не то что думать, но и говорить. Однако есть все основания предполагать, что на борту Ту-154 произошел взрыв», — приводит слова авиационного эксперта Сергея Крутоусова Life.ru. Его аргументы: большой, более 1,5 км радиус разброса обломков, а также внезапность случившегося, из-за чего пилоты даже не успели выйти на связь с диспетчерами аэропорта. Так же было в случае подрыва самолёта А321 «Когалымавиа» с российскими туристами над Синаем осенью 2015 года.

17:03 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился своими соболезнованиями по поводу трагедии в небе над Черным морем. «Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки. Одно желание — Услышать Ее голос. Значит она жива. Значит хоть кто-то жив. Но нет. Ничего… Мы виделись с Лизой неделю назад. И вот такая страшная новость… Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают, как родных потеряли…», — написал глава региона в своем блоге Instagram.

16:50 Двоих артистов Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова от авиакатастрофы уберегли их собственные дети. Как сообщает «Life.ru», один из них — Вадим Ананьев — не вылетел в Сирию на Ту-154, потому что накануне у него родился третий сын. Его коллега — Владимир Хлопников — не присоединился к ансамблю, потому что у него за два дня до полета в Сирию заболела дочка, и он взял больничный.

16:44 Источник: на авиабазу «Хмеймим» в Сирии 25 декабря должны были вылететь два самолета Минобороны России. Полетел ли туда второй борт, «Газета.ру» пока не уточняет. «На одном из них полетели артисты и журналисты. На втором, предположительно, должны были отправить реквизит, подарки военнослужащим, медикаменты», — сказал собеседник федерального агентства.

16:20 Михаил Ходорковский выразил соболезнования в связи с гибелью Елизаветы Глинки. «Она была готова заплатить жизнью за то, что считала правильным. И заплатила. Все споры в прошлом. Вечная память!» — написал экс-глава ЮКОСа в своем микроблоге Twitter.

16:04 Владимир Путин в Санкт-Петербурге сделал официальное заявление в связи с крушением самолета минобороны Ту-154 в Черном море. «Хочу выразить соболезнования семьям нашим гражданам, погибшим во время авиакатастрофы. Правительству поручено организовать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет сделано все, чтобы узнать причины авиакатастрофы и оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур».

15:59 Посол США в России Джон Теффт выразил соболезнования в связи с крушением самолета минобороны Ту-154 в Черном море. «Теффт: наши мысли и молитвы — с родными и близкими всех на борту Ту-154 и с русским народом», — приводит «Газета.ру» слова пресс-секретаря диппредставительства Марии Ольсон. Вслед за ним соболезнованиями поделился и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Наши мысли с родственниками погибших», — сказал он, добавив, что «в этот грустный для России день» в Совете Европы думают о жертвах этой катастрофы.

15:36 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи.

«Эта трагедия причинила всем нам боль. Жители Челябинской области разделяют вашу скорбь и обращают к вам слова поддержки и утешения», — говорится в сообщении.

15:17 Союз журналистов России выразил «самые глубокие и искренние соболезнования» всем родным и близким, друзьям и коллегам погибших. «Мы потрясены этой трагической новостью, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении организации. На борту было 9 журналистов — три съемочные бригады из «Первого канала», «Звезды» и НТВ.

15:08 Депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон мог полететь на разбившемся Ту-154 в Сирию, но сослался на то, что должен лететь на лечение, сообщает ТАСС. «Руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся», — цитирует Кобзона информагентство.

15:04 Внук основателя ансамбля Евгений Александров рассказал изданию «Медуза», что коллектив должен был поддержать российских солдат в Сирии. Артисты собирались исполнить классические произведения, в том числе «Священную войну». «Это жуткое горе. Погиб весь цвет ансамбля. Все лучшие солисты, весь хор. Дед говорил: „Нет хора — нет ансамбля“. Столько же артистов осталось в Москве, но погибли лучшие. Много летали, по всему свету, а разбились в России», — сказал «Медузе» Александров. Напомним, артисты летели в Сирию, чтобы выступить на новогоднем представлении.

14:54 Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла свои соболезнования и назвала падение Ту-154 невосполнимой утратой. Ранее, напомним, соболезнования принес президент России Владимир Путин.

14:53 Госкомиссию по расследованию возглавит министр транспорта Соколов, сообщает РИА Новости.

14:42 Российский президент Владимир Путин поручил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Кремль.