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25 декабря 2016
24 декабря 2016
16:31  25 декабря 2016 124

Божена Рынска поглумилась над авиакатастрофой Ту-154

Рынска считает, что ее аргументов достаточно для того, чтобы "плясать на костях"Фото: news-front.info
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Известный светский обозреватель Божена Рынска поглумилась над жертвами авиакатастрофы с участием Ту-154 минобороны. На своей странице в Facebook она злорадствует и даже находит аргументы для этого.

«Ой, какой [censored]. Встаёшь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? Впрочем, вопрос „почему“ как раз легкий. Потому что военный борт ТУ 154 [censored] знает как обслуживали и не следили за ним. Это ж не членовоз хунты, не борт [censored]. Чего там за бортами каких-то мизераблей, людишек каких-то присматривать. Военные, по мнению чекистской ОПГ, созданы для того, чтобы умирать… нет слов, как больно. И Глинка Елизавета подтвердил муж. Но я пока предпочитаю не верить. Вдруг она не полетела?», — написала Рынска у себя на странице.

На возмущение пользователей, отметивших, что «пост ужасный» и «радоваться смерти людей — верный признак внутренних проблем», Рынска ответила собственным аргументом. «Нет. Радоваться смерти негодяев, которые меня травили, это правильно и здорово. И гибель каждого врага это подарок для меня. Жаль невинных артистов. А эти [censored] пусть дохнут в страшных мучениях», — написала в комментариях журналистка.

Антон Ольшанников
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