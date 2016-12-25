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25 декабря 2016
24 декабря 2016
19:51  25 декабря 2016 3

В интернете появилась запись переговоров экипажа Ту-154 с авиадиспетчерами

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, посадка самолета
Авиадиспетчеры в последний момент перед вылетом потеряли связь с Ту-154Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В Интернете опубликованы предполагаемые переговоры экипажа самолета Ту-154 Минобороны РФ с авиадиспетчерами. На ней авиадиспетчер передает пилотам условия, в которых им придется вылетать, включая данные о погоде. В конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолета, но ответа не получают.

На текущий момент, как сообщает «Газета.ру», в Сочи прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов и постепенно начинают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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