Познер о гибели Доктора Лизы: «Нет никаких слов…»

19:17 25 декабря 2016 4

Познер хотел позвать к себе на программу Лизу Глинку. Но не успел Фото: Зураб Джавахадзе © URA.Ru

Со смертью Елизаветы Глинки Россия стала бедней. Об этом в своей колонке высказался телеведущий Владимир Познер.

По словам тележурналиста, его день начался со звонка с Первого канала, человек на другом конце провода спросил, была ли Доктор Лиза когда-либо в программе Познера. «Нет, но я очень хочу позвать ее», — ответил телеведущий, и после молчания услышал: «Вы ее уже не позовете. Поздно».

«Не могу прийти в себя. Когда люди гибнут из-за войны, из-за террористов-фанатов, есть хотя бы понимание того, что при всем ужасе произошедшего есть причина. Есть хоть какая-то логика — страшная, конечно, но логика. Но эта гибель…» — пишет Познер. Телеведущий признается, что не может отделаться от вопроса — почему до сих пор летают на самолетах, которые уже списаны всеми авиалиниями, неужели у Минобороны нет более современных лайнеров.

«Я не знаю, как передать семьям погибших всю глубину моего сострадания, — продолжает Познер. — Нет никаких слов, кроме уже давно набивших оскомину. Да и никакими словами не унять такое горе. Иногда говорят, что нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек незаменим. А уж такой, как Елизавета Глинка, тем более. Без нее Россия стала бедней».

О крушении самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, стало известно утром 25 декабря. На борту лайнера были солисты ансамбля имени Александрова, врач Елизавета Глинка, военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов. Причина катастрофы пока неизвестна. По предварительным данным, никто из пассажиров самолета не выжил, лайнер упал в Черное море.

Незадолго до трагедии Елизавета Глинка дала интервью «URA.Ru», в котором рассказала о своей работе в сфере благотворительности. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Глинка могла не попасть на злополучный рейс, однако позже в Минобороны подтвердили, что она была на борту самолета, писала «Газета.ру»