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25 декабря 2016
24 декабря 2016
19:54  25 декабря 2016 46

Советник Порошенко предложил «отметить» крушение Ту-154 бутылочкой «Боярышника»

Бомжатник Курган, боярышник
Советник украинского президента предлагает нести к посольству "Боярышник"Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Советник украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков оставил глумливый комментарий по поводу катастрофы самолета Ту-154 в Черном море.

Бирюков на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что на Украине гибели российских граждан радуются. По мнению советника Порошенко, точно так же россияне радовались гибели украинцев, которых якобы обстреливали «курсанты их артиллерийских училищ».

«Грохнулся самолет МО РФ… — написал Бирюков. — Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника». Таким образом советник Порошенко намекнул еще на одну трагедию, произошедшую на территории РФ — смерти более 70 человек, отравившихся настойкой «Боярышник», в составе которой вместо этилового спирта оказался метиловый.

На слова Бирюкова, уже отреагировал сенатор Алексей Пушков, отметивший, что в украинских соцсетях происходит «шабаш злорадства» по поводу авиакатастрофы. «К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Самолет Минобороны, на борту которого было более 80 человек, потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. В Ту-154, направлявшемся в Сирию, летели участники ансамбля имени Александрова, военнослужащие, филантроп Елизавета Глинка, а также журналисты федеральных телеканалов.

Рядовые украинцы, в свою очередь, как сообщила «Газета.ру», сегодня несли цветы к зданию посольства России в Киеве. Как уточняет издание, ранее президент России Владимир Путин отказался принять участие в световом шоу в Санкт-Петербурге, назначенном на 26 декабря на Дворцовой площади.

Татьяна Трушина
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