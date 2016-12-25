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25 декабря 2016
24 декабря 2016
21:00  25 декабря 2016 1

В правительстве РФ определили ответственного за разбор авиакатастрофы в Сочи

Куйвашев в музее военной техники
Все заботы по вывозу тел погибших возложены на Минобороны РФФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Ответственность за вывоз тел погибших при крушении Ту-154 возложена на Министерство обороны РФ. О таком заявлении министра транспорта России Максима Соколова рассказала «Газета.ру». Также на военное ведомство возложены «последующее взаимодействие со службами МЧС, Минздрава, мэрии Москвы и организация всех необходимых юридических действий с последующим оформлением свидетельств о смерти».

Ранее издание привело слова все того же Соколова об отсутствии какой-либо информации о выживших при крушении Ту-154.

В первой половине дня Минобороны РФ опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа Ту-154, разбившегося сегодня утром в Черном море. Всего в нем — 92 имени, среди которых и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также журналисты «Первого канала», «Звезды» и НТВ.

Антон Ольшанников
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