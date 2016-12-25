21:16 25 декабря 2016 2

Елизавета Глинка в последнем выступлении назвала войну адом на земле Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, за две недели до трагической гибели в авиакатастрофе Ту-154, 8 декабря, получила из рук Владимира Путина госпремию за заслуги в области благотворительности и правозащиты. В благодарственной речи Елизавета Глинка сообщила, что летит в Сирию, а также отметила, что добровольцы никогда не уверены в том, что «вернутся назад живыми».

В своей речи Доктор Лиза отметила, что самое главное право — это право на жизнь, а также назвала войну «адом на земле». Речь стала последним публичным выступлением Елизаветы Глинки.

«Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия», — отметила Елизавета Глинка в ходе выступления 8 декабря 2016 года.

Самолет Ту-154 Минобороны России утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На борту находились военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Доктор Лиза не попала на злополучный рейс, однако в Минобороны подтвердили, что она была на борту самолета, пишет «Газета.ру».