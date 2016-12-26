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26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
22:18  25 декабря 2016 0

Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Рынску уже уволили, а сейчас еще и проверят на экстремизмФото: youtube.com
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Общественное возмущение по поводу издевательских заявлений Божены Рынской на тему авиакатастрофы Ту-154 получило первый ответ. Его дала главный редактор женского модного журнала SNC Наталия Архангельская на своей странице в Facebook. «Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря», — заявила руководитель издания.

Ранее Рынска на своей странице в Facebook в нецензурных выражениях поглумилась над жертвами трагедии, случившейся 25 декабря в небе над Черным морем. В качестве аргументов она привела желание отомстить своим обидчикам от власти. После этого депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала светского обозревателя «мразью» и попросила следственный комитет проверить высказывания на уголовную составляющую.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, как сообщала «Газета.ру», заявил об отсутствии какой-либо информации о выживших.

Антон Ольшанников
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