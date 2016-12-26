{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
22:15  25 декабря 2016 0

Министр транспорта ответил на вопрос о выживших в крушении Ту-154

Совещание Басаргина с Бабичем и Соколовым, соколов максим
Соколов рассказал, что информации о выживших пока нетФото: Иван Субботин © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Информации о выживших при крушении самолета Ту-154 Минобороны, упавшего в Черное море, на данный момент нет. Об этом заявил министр транспорта РФ максим Соколов.

«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет, — приводит слова Соколова „Газета.ру“. — Поисково-спасательная операция организована силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота». Глава Минтранспорта добавил, что Министерство обороны продолжает свою работу.

Большинство тел погибших в результате ЧП, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, может находиться внутри фюзеляжа, на глубине около 60 метров.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров