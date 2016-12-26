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26 декабря 2016
25 декабря 2016
22:30  25 декабря 2016 0

В Тюмени почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем

На "нулевом километре" в Тюмени горожане выложили свечами надпись "Ту-154"фото - страница Романа Рзаева "ВКонтакте"
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В Тюмени гражданские активисты провели акцию в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Горожане собрались на «нулевом километре» областного центра на пешеходном бульваре.

Память о жертвах авиакатастрофы тюменцы почтили минутой молчания. Также они выложили свечами надпись «Ту-154» и возложили цветы.

Свои официальные соболезнования родным и близким погибших в воскресенье, 25 декабря, выразил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Тюменцы скорбят вместе со всей страной и желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия», — заявил Якушев, добавив, что родных и близких погибших поддерживает вся Россия.

Директор департамента культуры региона Виктор Новокаускас отметил, что ансамбль песни и пляски имени Александрова неоднократно выступал в Тюмени, сибиряки знают и любят его артистов. Чиновник также выразил соболезнования в связи с гибелью жертв авиакатастрофы.

В понедельник, 26 декабря, в Тюмени отменены все массовые развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги, местные телеканалы поменяют программу передач. В учреждениях культуры региона будут открыты места памяти, куда желающие смогут прийти, чтобы почтить память погибших, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Концерт Даниила Крамера в Филармонии начнется с минуты молчания.

Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу Ту-154 было 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова и известный благотворитель Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Николай Бастриков
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