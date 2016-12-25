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Главные новости Свердловской области
22:54  25 декабря 2016 0

Бард Новиков о своем домашнем аресте: «Это — вопиющий акт произвола и беззакония»

Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
Новиков возмущен выбранной в отношении него мерой пресеченияФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Уголовное дело компаньона барда Новикова
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Помещенный под домашний арест бард Александр Новиков направил письмо президенту Владимиру Путину. В нем худрук Театра эстрады назвал предъявление ему обвинения в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ и выбор меры пресечения — «вопиющим актом произвола и беззакония».

В своем обращении музыкант уточнил, что дело «ведется ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области», руководителем которого является «генерал-майор юстиции Миронов В.Н.».

«17 декабря 2016 года следствие назначило повторную комиссионно-строительную экспертизу [призванную выяснить объемы похищенного у пайщиков ПЖСК „Бухта Квинс“], испрашивая у нее размер хищения. Но еще до результатов экспертизы на следующий же день мне предъявлено обвинение в преступлении по ст. 159 ч. 4, указывая придуманную следствием сумму, которая даже неведома экспертизе», — заявил Новиков в своем письме главе государства.

По мнению Новикова, «цифра в 35 млн. рублей выдумана следствием с подачи Ларисы Ассоновой (дала показания на Новикова и его друга михаила Шилиманова)», у которой, по мысли барда, «есть все основания мстить» ему.

«Арест (даже домашний) для меня — публичного человека, ведущего активную творческую и концертную деятельность, является публичным оскорблением. Арест не дает мне возможности заниматься руководством театра, гастрольной и общественной деятельностью. Я обжалую незаконное постановление суда об избрании в отношении меня меры пресечения в виде домашнего ареста, но мне хорошо известно как трудно преодолеть сложившуюся в обществе и государстве порочную систему давления, фальсификации и фабрикации. Прошу Вас вмешаться в происходящее», — пишет музыкант.

Напомним, музыкант и его бизнес-партнер Шилиманов проходят по одному делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. 11 марта 2016 года в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Уже на протяжении нескольких лет 64 пайщика не могут дождаться своего жилья, потому что деньги переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова.

В пятницу, 23 ноября, Верх-Исетским районным судом было принято решение отправить Шилиманова под арест в СИЗО до 18 февраля 2017 года. Барда Новикова судья Виталий Андросов поместил под домашний арест.

Антон Ольшанников
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