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26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
00:41  26 декабря 2016 0

Захарова прокомментировала слова советника Порошенко о желании принести «Боярышник» к посольству России

Медиа-форум
Мария Захарова заявила, что на Украине к власти пришли поддерживаемые националистами и радикалами людиФото: Владимир Андреев © URA.Ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который ранее заявил, что ему хочется принести бутылку «Боярышника» к российскому посольству в Киеве после крушения Ту-154 в районе Сочи. Также он назвал парадоксом то, что граждане России «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих» ВС РФ.

«Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?! Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы», — приводит «Газета.Ru» цитату из сообщения Захаровой с ее страницы в Facebook.

Ранее, напомним, на высказывание Бирюкова ответил сенатор Алексей Пушков, заявивший, что «шабаш злорадства» и ненависть в Киеве его не удивляет.

Таким образом, к слову, советник Порошенко намекнул еще на одну трагедию, которая произошла в Иркутске — смерти более 70 человек, отравившихся настойкой «Боярышник».

Сергей Демин
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