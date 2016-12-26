01:16 26 декабря 2016 0

Южноуралец Владимир Поляков погиб с результате крушения Ту-154 в Черном море Фото: verstov.info

На борту потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны Ту-154 находился уроженец Магнитогорска Владимир Поляков, артист ансамбля песни и пляски Александрова, сообщает портал verstov.info.

В родном городе мужчина окончил музыкальное училище и уехал в Москву, где получил диплом Российской академии музыки имени Гнесиных. В ансамбле Александрова Поляков проработал около пяти лет, пел в хоре.

«Владимир был очень добрым, светлым и веселым человеком. Это могут подтвердить все, кто его знал. С ансамблем он побывал во многих странах. Но поверить, что его судьба оборвалась таким трагическим образом, я никак не могу», — рассказал интернет-ресурсу лучший друг погибшего Иван Чурилин.