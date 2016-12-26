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01:58  26 декабря 2016 0

В штабе Трампа не исключают отмены 70% указов Обамы

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
Дональд Трамп сможет отменить большинство указов Барака ОбамыФото: The White House

После инаугурации 20 января избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменит до 70% указов его предшественника Барака Обамы, пишет ТАСС со ссылкой на иностранные источники.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом», — приводит агентство слова эск-спикера Палаты представителей Конгресса Ньюта Гингрича, который считается одним из ближайших доверенных лиц республиканца.

По его словам, новому американскому лидеру удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов, которые не подлежат пересмотру или аннулированию. А помочь ему в этом могут «сообразительные юристы».

Обама, в свою очередь, обеспокоен таким положением дел и пытается с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев, говорит Гингрич.

Сергей Демин
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