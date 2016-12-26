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26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
02:31  26 декабря 2016 0

Шойгу решил назвать в честь Доктора Лизы одно из медучреждений Минобороны

Доктор Лиза забирает детей из Донбасса, Доктор Лиза
В честь Елизаветы Глинки назовут одно из медучреждений МинобороныФото: Донецкое агентство новостей
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Министр обороны Сергей Шойгу решил присвоить одному из медицинских учреждений Минобороны имя погибшей при крушении Ту-154 главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель главы оборонного ведомства Руслан Цаликов.

«Гуманитарный груз фонда „Справедливая помощь“ был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию, и министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», — приводит агентство слова Цаликова.

Напомним, в воскресенье утром, 25 декабря, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию. На борту находились 92 человека, все погибли. В их числе — артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка, а также руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Сергей Демин
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