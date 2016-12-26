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26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
03:06  26 декабря 2016 0

В авиакатастрофе над Черным морем погиб экс-участник группы «Любэ»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Бывший бэк-вокалист группы «Любэ» находился на борту рухнувшего самолета Минобороны Ту-154Фото: Pixabay
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В разбившемся 25 декабря в районе Сочи Ту-154 в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ», рассказал руководитель «Центра Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы „Любэ“ Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — приводит РИА «Новости» слова собеседника агентства. По его словам, участники группы часто записывали с хором Александрова песни. В последний раз музыкальные коллективы сотрудничали в октябре, работая над гимном Сухопутных войск.

Евгений Насибулин, как сообщает «Дни.Ру», ушел из «Любэ» в 1995 году. Он перешел работать в хор имени Пятницкого, а после — в ансамбль Александрова.

Сергей Демин
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