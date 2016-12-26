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26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
03:57  26 декабря 2016 0

Захарова назвала глумившуюся над жертвами авиакатастрофы Божену Рынску «скотобазой»

Медиа-форум
Захарова раскритиковала позицию и высказывания Божены Рынски о погибших в авиакатастрофе над Черным моремФото: Владимир Андреев © URA.Ru
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Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко отреагировала на публикации Божены Рынски, глумившейся над жертвами авиакатастрофы 25 декабря над Черным морем. Захарова призвала «банить» светского обозревателя в социальных сетях во избежании гибели либеральной идеи, которая, по ее мнению, не должна ассоциироваться с живодерством.

«Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего. А оно должно быть! Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодёрством. Не марайтесь об эту грязь. Мы страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному. Но вспомните, что говорила доктор Лиза: надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит: „Хорошо, что сдохли“, — договориться нельзя. Мёртвые души не договороспособны», написала Захарова на своей странице в Facebook.

Председатель Собюза журналистов России Всеволод Богданов, в свою очередь, назвал высказывания Рынски об авиакатастрофе «верхом цинизма»:

«Люди в этом самолете летели с открытым сердцем, они хотели поддержать тех, кто воевал за справедливость, за веру и надежду. А тут этот цинизм: решать, кому жить, а кому погибать», — заявил он в интервью Life.

Сергей Демин
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