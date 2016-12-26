04:59 26 декабря 2016 8

Москвичи продолжают нести цветы в память о погибших в результате авиакатастрофы над Черным морем Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Вход в концертный зал «Александровский», где репетировали погибшие в результате крушения Ту-154 музыканты ансамбля, превратился в мемориал.

На протяжении всего дня неравнодушные граждане, поклонники, родственники, звезды эстрады и политики несут на Земледельческий переулок цветы, свечи, фотографии погибших и иконы. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов и машины реанимации.

Примерно то же самое происходит и возле здания фонда «Справедливая Помощь» Доктора Лизы, которая также находилась на борту рухнувшего самолета Минобороны, направлявшегося в Сирию.

Напомним, в воскресенье утром, 25 декабря, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию. На борту находились 92 человека, все погибли. В их числе — артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка, а также руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков.